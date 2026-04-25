Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após almoçar com o ator Ruy de Carvalho, o primeiro-ministro diz as primeiras palavras do dia sobre o 25 de Abril. "Há 52 anos atrás, o 25 de Abril abriu-nos novos horizontes de desenvolvimento, um dia onde sobretudo olhamos para a frente" com a finalidade de uma sociedade "mais justa".

Na residência do primeiro-ministro abriu-se a porta ao teatro, "que é uma forma de pudermos de colocar bem alto o valor da liberdade e do 25 de abril".

Depois de afirmar o papel da "cultura, teatro e expressões artísticas" como "estimulador de reflexão". "O teatro muitas vezes está à frente do seu tempo, antecipando aquilo que pode ser a nossa forma de estar" de "afirmarmos a nossa referências históricas".

Prosseguiu com uma homenagem "ao quase centenário", Ruy de Carvalho, "olhar para este homem, para a maneira como ele lidou com várias circunstâncias políticas". "Neste dia, em que nós celebramos a liberdade, onde temos tantos jovens para fazer percursos iguais ao de Ruy de Carvalho, nós queremos precisamente celebrar a liberdade", afirma.

Afirmando "ser suspeito para falar" diz que "foi uma escolha muitíssimo feliz esta de juntar o 25 de abril, a liberdade, a democracia, a igualdade de oportunidades com a expressão artística, a cultura, e uma figura maior: Ruy de Carvalho, um herói português".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.