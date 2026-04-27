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Em vários pontos da cidade, multiplicam-se as filas para entrar nos transportes semicoletivos, conhecidos como chapas, enquanto muitos postos de abastecimento permanecem encerrados ou operam com fortes limitações. Apesar de ligeiras melhorias na disponibilidade de gasolina e gasóleo nos últimos dias, o cenário continua marcado pelo caos, com reforço policial junto a algumas bombas de combustível.

“Deixei o meu carro em casa por falta de combustível. Está a ser constrangedor”, relata à Lusa Edmilson Mucavele, que passou a depender de várias ligações diárias em transportes públicos para regressar a casa. Segundo descreve, muitos chapas circulam sobrelotados e, nalguns casos, são obrigados a interromper a viagem por falta de combustível.

A escassez não afeta apenas os passageiros. Condutores e transportadores admitem dificuldades crescentes para trabalhar. Almiro Cumbana, motorista na cidade da Matola, diz que muitos profissionais passam a noite em filas para tentar garantir combustível suficiente para o dia seguinte. “Aumentar o preço não vai resolver, só vai piorar a situação”, afirma.

Elder Mchave, também motorista, refere que alguns postos impõem limites rigorosos ao abastecimento, obrigando os condutores a recorrer a bidões ou a deixar viaturas paradas. “Se não abastecermos, não conseguimos trabalhar e acabamos prejudicados”, lamenta, antecipando impactos ainda mais severos com a anunciada subida dos preços.

O Governo moçambicano já alertou que, devido ao aumento dos custos de importação associado ao conflito no Médio Oriente, o preço dos combustíveis deverá subir a partir de maio. Na semana passada, apelou à racionalização do consumo, incentivando o uso de transportes públicos e o recurso ao trabalho remoto sempre que possível.

Enquanto isso, nas paragens de Maputo, centenas de pessoas continuam a aguardar diariamente por um lugar num transporte, num cenário que evidencia os efeitos diretos da crise energética na vida quotidiana da população.

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