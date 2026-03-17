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Segundo a gravação, atribuída a Mazaher Hosseini, responsável pelo protocolo do gabinete do líder supremo, Mojtaba Khamenei não se encontrava dentro de casa quando os mísseis atingiram o complexo residencial onde decorria uma reunião da cúpula do regime. O ataque matou o seu pai, Ali Khamenei, bem como vários altos dirigentes civis e militares.

O áudio descreve que Mojtaba Khamenei sofreu apenas um ferimento ligeiro numa perna, mas que a sua mulher e o filho morreram no impacto. O cunhado foi decapitado e o chefe do gabinete militar de Ali Khamenei, Mohammad Shirazi, morreu de forma violenta, tendo sido possível identificar o corpo apenas através de fragmentos.

De acordo com o relato, os ataques atingiram simultaneamente várias áreas do complexo, incluindo a residência do líder supremo, habitações de outros membros da família e espaços administrativos, sugerindo uma operação destinada a eliminar toda a linha de sucessão da liderança iraniana.

Desde o ataque e da sua nomeação como novo líder supremo, Mojtaba Khamenei não fez qualquer aparição pública. A única intervenção conhecida ocorreu através de uma mensagem escrita lida na televisão estatal, alimentando dúvidas sobre o seu estado de saúde. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a afirmar que não existiam informações claras sobre a condição do novo líder iraniano.

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