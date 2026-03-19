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Foram preciso 35 anos e um rapaz de apenas 17 anos, descalço, para subir uma via que os melhores escaladores do mundo consideravam impossível.

A rota foi equipada por Marc Le Menestrel na zona de escalada francesa de Buoux, em 1991, seguindo uma protuberância azulada na parede, provocada pelo escoamento de água. Batizou-a 'Le Bombé Bleu' e sonhou ser o primeiro a chegar ao topo, mas isso não aconteceu.

O sonho foi agora alcançado por outro, de outra geração. E toda a comunidade da escalada celebra o anúncio da ascensão, ainda incrédula com a publicação das primeiras imagens, que mostram a conquista do pequeno grande Erwan Legrand, descalço.

Não se trata apenas do êxito do francês, mas de uma disciplina que continua a crescer, alargando mais uma vez os limites do possível. Os melhores escaladores, que já tinham tentado a via, ficaram horrorizados com a dificuldade do movimento mais desafiante: um salto de uma agarra de um dedo para uma de dois, tão aleatório que, em dezembro, o jovem só conseguiu completá-lo uma vez, depois de 15 tentativas.

Dor nos dedos, os cortes na pele e a imensa tensão muscular. É uma via violenta, e quer os movimentos, quer a rudeza das agarras têm a capacidade de desmoralizar até o escalador mais tranquilo.

Erwan Legrand escala em Buoux porque o pai fez isto a vida toda — e construiu em casa uma parede artificial de treino que o jovem trepa descalço desde criança. Na sua mente, o mito foi ganhando contornos ao longo dos anos. Agora, será para sempre lembrado como o homem que tornou o impossível possível.

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