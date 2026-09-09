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A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) determinou que a Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, em Lisboa, reveja e reforce os procedimentos de identificação de cadáveres, na sequência de uma troca de corpos que só foi detetada pelos familiares durante o velório.

O incidente ocorreu em janeiro e consta das deliberações relativas ao segundo trimestre de 2026, divulgadas esta quarta-feira, 9 de setembro num documento ao qual a Lusa teve acesso, cita o Observador. O regulador classificou a falha como de “especial gravidade”, uma vez que nenhum dos profissionais envolvidos no levantamento e na entrega do corpo identificou o erro antes da realização das cerimónias fúnebres.

Segundo a ERS, a 15 de janeiro foi entregue indevidamente a uma agência funerária o corpo de um utente que tinha morrido na véspera, em vez do cadáver de outro utente, falecido no próprio dia.

Apesar de estar em vigor um procedimento obrigatório de dupla verificação da identidade, a troca não foi detetada pelos técnicos auxiliares de saúde da casa mortuária nem pelo representante da agência funerária.

A entidade reguladora considerou que o caso constitui uma grave falha de segurança na identificação dos utentes e revela uma situação de “negligência grosseira”, incompatível com os princípios de dignidade, humanidade e respeito que devem orientar a atuação dos prestadores de cuidados de saúde, incluindo no tratamento de pessoas falecidas.

Os técnicos auxiliares de saúde envolvidos admitiram não ter cumprido o procedimento de dupla verificação da identidade do cadáver. Reconheceram ainda que não comunicaram o incidente à hierarquia, justificando a omissão com o “foco na resolução imediata da situação”, segundo o documento da ERS.

Na análise ao caso, a ERS identificou também um contexto excecional de aumento significativo do número de óbitos, que provocou a sobrelotação da casa mortuária e obrigou à adoção de soluções extraordinárias para o armazenamento dos corpos.

A esse cenário juntou-se um elevado número de saídas de cadáveres num único dia. De acordo com o regulador, estas circunstâncias terão contribuído para o cansaço físico dos profissionais e para uma menor atenção no cumprimento rigoroso dos procedimentos de identificação.

Após o incidente, a ULS São José adotou algumas medidas corretivas. Entre elas está a afetação diária de um técnico auxiliar de saúde exclusivamente às tarefas administrativas e ao atendimento das agências funerárias.

A unidade reforçou também a supervisão da casa mortuária e passou a realizar visitas não anunciadas por elementos da direção.

A ERS considerou, contudo, que estas medidas devem ser complementadas por outras ações preventivas, de forma a evitar a repetição de situações semelhantes e garantir a segurança, a qualidade e a dignidade no tratamento dos utentes falecidos.

Na instrução dirigida à ULS São José, o regulador determinou a revisão e o reforço dos procedimentos internos de identificação de cadáveres, incluindo mecanismos de dupla verificação mais robustos e uma definição clara das responsabilidades de cada profissional envolvido.

A unidade deverá ainda realizar auditorias internas para avaliar o cumprimento dos procedimentos e adotar medidas adequadas à capacidade da casa mortuária em situações de sobrelotação que possam comprometer a segurança e a qualidade do serviço. Entre essas medidas poderá estar, se necessário, o reforço dos meios humanos e materiais.

ERS aplicou mais de 454 mil euros em coimas no primeiro semestre

A ERS aplicou, entretanto, mais de 454 mil euros em coimas no primeiro semestre de 2026, referentes a processos de contraordenação instaurados no âmbito da supervisão de estabelecimentos de saúde.

Os dados constam ainda do relatório desta quarta-feira sobre a intervenção sancionatória do regulador nos primeiros seis meses do ano, em matérias como o licenciamento de unidades de saúde, o livro de reclamações e as práticas de publicidade em saúde.

No primeiro semestre, foram concluídos 143 processos de contraordenação contra entidades de saúde públicas e privadas. Destes, 44 resultaram no deferimento de pedidos de pagamento voluntário da coima, 74 deram origem à aplicação de sanções pecuniárias, três terminaram em admoestação, três foram arquivados, 17 foram apensos a outros processos e dois resultaram na impossibilidade de notificação.

Do valor total das coimas aplicadas, 367 mil euros corresponderam a sanções pecuniárias, enquanto cerca de 87 mil euros resultaram do deferimento de pedidos de pagamento voluntário.

No segundo semestre de 2025, a ERS tinha aplicado mais de 660 mil euros em coimas, num total de 184 processos de contraordenação.

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