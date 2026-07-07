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A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulgou os resultados de uma informação de monitorização sobre a concorrência no setor hospitalar não público, centrada na evolução do mercado, no acesso de prestadores e nas alterações estruturais verificadas ao longo do tempo.

De acordo com a análise, a despesa corrente em saúde nos hospitais privados tem registado um crescimento sustentado, refletindo a importância económica crescente deste setor. A ERS destaca ainda o aumento do peso de fontes de financiamento como os pagamentos diretos das famílias e os seguros de saúde.

O regulador conclui também que a oferta hospitalar não pública está maioritariamente concentrada nas NUTS III da Área Metropolitana do Porto, Grande Lisboa e Região de Coimbra. Segundo a ERS, esta oferta é detida sobretudo por quatro grandes grupos privados, circunstância que limita a diversidade concorrencial.

A monitorização revela ainda que, com exceção da Área Metropolitana do Porto, os mercados definidos com base nas NUTS III apresentam elevados níveis de concentração, registando um Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) superior a 2.000.

Além disso, a ERS identifica potencial dominância de um operador em 16 NUTS III caracterizadas por elevada concentração do mercado.

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