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Numa informação enviada esta segunda-feira aos estabelecimentos de ensino, a que a agência Lusa teve acesso, o JNE explicou que foi identificado “um problema de parametrização relativo à leitura automática do item 7.1 da versão 2 da prova de exame nacional de Física e Química A”.

Devido a esta falha, as estruturas regionais do JNE e do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) vão proceder ao envio de novas classificações às escolas durante a manhã desta segunda-feira, substituindo as pautas anteriormente divulgadas.

O erro surge numa altura em que a divulgação dos resultados dos exames nacionais tem sido marcada por vários constrangimentos relacionados com o processo de digitalização das provas.

Inicialmente prevista para uma data anterior, a publicação das notas foi adiada pelo Ministério da Educação devido a problemas técnicos no sistema de classificação. Apesar de os exames terem sido realizados em papel, as provas foram posteriormente digitalizadas para efeitos de correção.

Na sexta-feira, dia em que os resultados começaram finalmente a ser disponibilizados, mais de 1.400 exames apareceram nas pautas com a indicação de “suspenso”, devido a falhas no processo. Segundo o EduQA, muitas dessas situações tiveram posteriormente de ser corrigidas.

Os ficheiros relativos aos exames que estavam suspensos só foram enviados às escolas no domingo, permitindo a atualização das classificações.

A nova correção do exame de Física e Química A acrescenta mais uma etapa ao processo de regularização dos resultados dos exames nacionais, numa altura em que termina esta segunda-feira o prazo para os alunos se inscreverem na segunda fase, que arranca na terça-feira.

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