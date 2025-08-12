Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a auditoria ao sistema, a utente contactou a “Linha SNS Grávida” às 10h16 de 11 de agosto, tendo a chamada sido atendida por um enfermeiro em apenas 17 segundos. O processo de triagem durou cerca de quatro minutos, após o qual a mulher foi encaminhada para o Serviço de Urgência Obstétrico do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures — a unidade disponível na área geográfica.

No entanto, a averiguação preliminar solicitada ao operador privado que gere o atendimento revelou que o algoritmo de triagem foi mal aplicado, o que impediu que a chamada fosse transferida para o INEM, como deveria ter acontecido.

"Existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM", referem.

A SPMS lamenta o incidente e garante estar empenhada na melhoria contínua dos serviços prestados pelo SNS 24.