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Segundo o Mais Futebol, a decisão acontece depois de uma reavaliação do modelo de funcionamento do sistema. Antes, a ERC entendia que a LiveModeTV era uma canal televisivo online, mas agora considera-a um servidor de streaming.

A LiveModeTV ganhou notoriedade recentemente, quando passou a transmitir gratuitamente vários jogos do Mundial 2026, nomeadamente todos os encontros da Seleção Nacional.

A ERC afirma que as transmissões dos jogos em direito não são suficientes para que a plataforma seja considerada um canal de televisão tradicional, mas garante que isso não a dispensa de cumprir as obrigações legais aos serviços audiovisuais.