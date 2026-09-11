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A ERC deliberou que a TVI violou as regras de ética de antena durante uma emissão do “Dois às 10”, em abril de 2026, dedicada ao caso de quatro influencers acusados de violarem e filmarem uma jovem de 16 anos, em Loures.

A decisão, divulgada esta quinta-feira, 10 de setembro, surge depois de mais de quatro mil participações de cidadãos apresentadas ao regulador.

Em causa estão, entre outras intervenções, declarações da apresentadora Cristina Ferreira sobre o consentimento da vítima num contexto de grupo. “Mesmo que ela tenha dito para parar, quando são quatro que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve? Claro que tem de ouvir, mas alguém entende aquele: ‘Não quero mais’?”, questionou.

Comentários de Cristina Ferreira sobre consentimento sexual originam queixas na ERC
Comentários de Cristina Ferreira sobre consentimento sexual originam queixas na ERC
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Na análise ao programa, a ERC concluiu que o enquadramento dado ao caso “coloca frequentemente como dubitável o não consentimento da vítima”, estabelecendo uma relação de causa e efeito que, segundo o regulador, atribui à própria mulher a capacidade de evitar a agressão.

Para a entidade, as intervenções em causa “turvam a distinção entre relações sexuais e abuso” e podem ter um impacto negativo na perceção pública da violência sexual, contribuindo para a revitimização.

A ERC considerou ainda que os comentários feitos durante o programa atenuaram a gravidade dos atos dos alegados agressores e deslocaram o foco da responsabilidade para a vítima.

O regulador chamou também a atenção para a classificação etária do programa, que tem classificação 12AP (Acompanhamento Parental). Segundo a ERC, existe o risco de crianças e jovens “reproduzirem e/ou desvalorizarem o tipo de violência em causa”.

A análise abrangeu igualmente a intervenção da psicóloga presente em estúdio. De acordo com a ERC, as suas intervenções “não terão acompanhado as orientações da Ordem dos Psicólogos Portugueses”, nomeadamente no tratamento rigoroso de um fenómeno social considerado de elevada complexidade.

TVI obrigada a emitir recomendação no “Jornal Nacional”

Na sequência do incumprimento do artigo 34.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP), a ERC determinou um conjunto de medidas dirigidas à TVI.

Entre elas está a obrigação de exibir e ler um texto de recomendação no serviço de maior audiência da estação, o “Jornal Nacional”.

O regulador emitiu ainda um alerta formal à TVI, considerando que está perante uma conduta reincidente no tratamento de temas sensíveis. A estação terá também de promover ações de formação e sensibilização dos seus profissionais para o tratamento responsável de matérias relacionadas com violência de género.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual:

Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)
910 846 589
apoio@quebrarosilencio.pt

Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV
213 802 165
ca@amcv.org.pt

Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR
914 736 078
eir.centro@gmail.com

Durante o processo, a TVI defendeu que estava “convicta de que todos os limites aplicáveis foram respeitados” e garantiu que não existiu “qualquer tipo de discurso discriminatório, que reforce estereótipos ou desvalorize as vítimas”.

A posição da estação, contudo, não levou a ERC a alterar a sua decisão. O regulador ouviu ainda Cristina Ferreira e a psicóloga envolvida no caso antes de concluir o processo.

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