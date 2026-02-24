Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A intervenção, que já revelou eficácia em estudos realizados noutros países, poderá permitir disponibilizar no país uma alternativa terapêutica de fácil acesso para mulheres que experienciem sintomatologia depressiva nestas fases.

O tratamento combina estimulação elétrica transcraniana de baixa intensidade (tDCS) com uma intervenção psicológica de base cognitivo-comportamental, suportada por uma aplicação móvel. Será disponibilizado pela primeira vez em Portugal na Unidade Local de Saúde de Coimbra, mais concretamente na Maternidade Bissaya Barreto.

O tratamento tem a duração de dez semanas. Nas primeiras três semanas, realizam-se cinco sessões por semana, e nas sete semanas seguintes três sessões semanais. Cada sessão inclui 30 minutos de estimulação cerebral associados a exercícios disponibilizados pela aplicação, integrados numa intervenção cognitivo-comportamental breve.

A tDCS é uma técnica não invasiva e não farmacológica que permite modular a atividade neuronal, tornando determinadas áreas do cérebro mais ou menos excitáveis. Atua diretamente no funcionamento dos neurónios e é considerada segura e indolor quando utilizada sob supervisão médica. As sessões podem ser dirigidas a regiões específicas do cérebro, promovendo melhorias no estado emocional e cognitivo.

A equipa decidiu implementar a intervenção em Portugal após ter sido testada no Reino Unido com resultados considerados encorajadores. Entre os aspetos positivos destacados pelas participantes nesse estudo estão a facilidade de utilização em casa e o facto de se tratar de uma alternativa não farmacológica. Foram também reportadas melhorias no humor, nos sintomas depressivos, no sono e no bem-estar geral, em alguns casos após poucas semanas.

No contexto português, a equipa realizou previamente um estudo com um grupo focal de mulheres com história de sintomatologia depressiva e profissionais de saúde perinatal para avaliar a aceitabilidade do tratamento. Os resultados foram publicados num artigo científico, disponível aqui.

Atualmente, está em curso a aplicação da intervenção junto de 40 mulheres grávidas ou no período pós-parto, ao longo de dez semanas, no âmbito de um estudo observacional que pretende analisar a viabilidade do tratamento combinado.

A investigação decorre no âmbito do projeto 4MUMs, liderado pelo Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental, da Universidade de Coimbra.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.