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A informação foi revelada pela BBC, que afirma ter encontrado evidências da existência de quatro apartamentos situados em Kensington e Chelsea, através de recibos, emails e registos bancários incluídos nos chamados “Epstein files”.

Segundo a mesma investigação, seis mulheres que terão vivido nessas propriedades vieram posteriormente a acusar Epstein, já falecido, de abuso sexual. Entre essas mulheres encontram-se algumas oriundas da Rússia e da Europa de Leste. A sua deslocação para o Reino Unido terá ocorrido após a decisão da Polícia Metropolitana de Londres de não investigar uma alegação feita em 2015 por Virginia Giuffre, que afirmava ter sido vítima de tráfico internacional para Londres.

Giuffre foi uma das mais conhecidas acusadoras de Epstein, tendo alegado que o criminoso sexual condenado a abusou e a traficou. Em 2021, num processo judicial nos Estados Unidos, afirmou ainda que Andrew Mountbatten Windsor terá tido relações sexuais com ela numa residência em Londres em 2001, quando tinha 17 anos, após ter sido traficada por Epstein. Andrew Mountbatten Windsor tem negado todas as acusações.

Os documentos analisados pela BBC, datados de 2018 e 2019 — já após a alegação de Giuffre — mostram Epstein a comunicar com mulheres alojadas em apartamentos localizados em áreas abastadas de Londres. Estas trocas de mensagens revelam, segundo a emissora, vários episódios de interação com as mulheres que se encontravam nesses imóveis.

Em algumas dessas comunicações, Epstein utiliza linguagem agressiva depois de algumas das mulheres se queixarem das condições em que viviam. Num dos casos descritos, o Epstein insulta uma das mulheres, chamando-lhe “rude”, acusando-a de “comportamento repugnante” e descrevendo-a como uma “brat” — termo inglês usado no sentido depreciativo de pessoa imatura — afirmando ainda que ela não teria assumido responsabilidade pelos seus atos.

Noutro conjunto de mensagens reveladas pela BBC, surge a referência ao envio de fotografias de modelos descritas como “cute” (bonitas), enviadas a Epstein por uma das mulheres que se encontrava em Londres. Os registos indicam ainda que Epstein terá financiado os estudos de pelo menos cinco mulheres no Reino Unido, muitas das quais se encontravam no país com vistos de estudante.

Os chamados “Epstein files” incluem milhões de documentos, imagens, vídeos e emails relacionados com as atividades do antigo financeiro, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual. Parte destes materiais foi tornada pública desde dezembro do ano passado, incluindo documentos recolhidos como prova em processos criminais envolvendo Epstein e associados.

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