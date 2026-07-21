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Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação detalhou que “o exame realizado na época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à 2.ª fase“.

“No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas”, acrescentou.

As inscrições decorrem de 27 a 31 de julho e os exames realizam-se entre 3 e 8 de setembro, indicou a mesma fonte.

A 3 de setembro decorrem as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim.

Dia 4 são as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, seguindo-se dia 7 Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.

No último dia da época especial (8 de setembro) decorrem as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.

Já a segunda fase para apresentação das candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior irá decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro, referiu o ministério.

O ministério liderado por Fernando Alexandre lembrou que “as dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica impediram alguns alunos de conhecer as suas classificações definitivas atempadamente, circunstância que poderá ter condicionado, designadamente, a decisão de inscrição e de realização dos exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos”.

“A decisão de criar uma época extraordinária visa assegurar que nenhum aluno é prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis”, acrescentou, insistindo que está assegurada “toda a transparência e rigor do processo de avaliação das aprendizagens dos alunos e as condições de equidade na conclusão do ensino secundário e no acesso ao ensino superior”.

Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas.

As pautas com os resultados das provas começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas sem todas as classificações ou com classificações incorretas devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

Apesar dos atrasos na divulgação das notas, o Ministério manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, bem como o calendário da segunda fase dos exames, que decorre esta semana.

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