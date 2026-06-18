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Esta quinta-feira, a Praia de Santo Amaro de Oeiras está interdita temporariamente devido a um "episódio de poluição" depois da "rotura de uma conduta" que levou à descarga de lixo a apenas seis quilómetros da praia.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou que a "rotura já foi resolvida", mas que se encontram em curso a aplicação de medidas de mitigação decorrente da avaliação do risco, pelo que a praia continuará interdita "até haver evidência da qualidade da água balnear", lê-se no comunicado citado pela SIC Notícias.

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