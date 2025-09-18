O presidente norte-americano, Donald Trump, chegou na quarta-feira a Londres, mas não tem sido visto publicamente, muito devido às inúmeras manifestações contra a sua estadia no Reino Unido por parte de milhares de pessoas.

O que aconteceu?

Há protestos significativos: milhares de pessoas manifestaram-se em Londres contra a visita, com críticas a políticas de Trump, ligações passadas, entre outros temas;

Um evento ganhou visibilidade: imagens de Trump com Jeffrey Epstein foram projetadas no Castelo de Windsor, o que gerou quatro detenções;

A opinião pública britânica parece dividida: há quem veja o evento como excessiva adulação, enquanto outros valorizam os potenciais benefícios económicos;

O timing é sensível: o governo de Starmer enfrenta críticas domésticas e distrações políticas, como o caso do embaixador Peter Mandelson, cujas ligações com Epstein causaram polémica;

Por outro lado, houve também direito a manifestações pró-Trump. No centro de Londres, algumas centenas de pessoas, a grande maioria norte-americanos radicados na capital britânica, reuniram-se para manifestar o seu apoio a Donald Trump. Denominados como "super fãs", juntaram-se junto ao castelo de Windsor, onde Trump foi recebido pelo Rei Carlos III.

E a nível de protocolo, quais os principais momentos até agora?

Trump participou em cerimónias reais em Windsor, com o rei Carlos III, a rainha Camilla e os príncipes de Gales:

A cerimónia incluiu honras militares, com revista às tropas e os hinos nacionais a serem tocados;

Houve um passeio de carruagem pelos terrenos de Windsor;

Foi depositada uma coroa de flores na sepultura de Isabel II;

Trump participou num banquete com a presença da família real e de elementos do governo britânico;

Houve ainda um encontro formal com o primeiro-ministro Keir Starmer e foi assinado um acordo entre os dois países focado em tecnologia, inteligência artificial e energia nuclear.