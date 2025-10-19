Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sistema visa controlar o tempo de permanência dos visitantes, limitado a 90 dias em cada 180, reduzir a imigração ilegal e reforçar a segurança.

Como funciona?

Na primeira entrada, o viajante regista os seus dados biométricos e do passaporte num quiosque eletrónico, e nas visitas seguintes a verificação é automática. A informação é guardada durante três anos e aplica-se a cidadãos de fora da UE, incluindo britânicos e norte-americanos, exceto residentes legais. As crianças com menos de 12 anos não fornecem impressões digitais, mas são fotografadas.

Quem é afetado?

O novo sistema está a ser introduzido de forma gradual e deverá estar totalmente operacional até abril de 2026. Durante o período de transição, os passaportes continuarão a ser carimbados, mas quando o EES estiver plenamente ativo todas as entradas e saídas serão registadas digitalmente.

Seguir-se-á o lançamento do ETIAS, uma autorização de viagem semelhante ao sistema norte-americano ESTA, previsto para o final de 2026.