Até agora, o acesso era feito apenas com o Número de Identificação da Segurança Social (NISS) e palavra-passe. A partir da nova regra, será também necessário introduzir um segundo código de validação, que será enviado por SMS ou e-mail para os contactos previamente registados pelo utilizador. Sem esse código, o acesso ao portal não será possível.

Para evitar dificuldades no momento da mudança, a Segurança Social recomenda que os utilizadores ativem o 2FA até 11 de maio, garantindo que os seus contactos (telemóvel e e-mail) estão corretos e atualizados. Esta preparação é importante para evitar bloqueios de acesso ou atrasos no dia em que a medida se torna obrigatória.

É expectável que depois da ativação, o processo de entrada no portal se torne mais simples, já que os utilizadores passam a poder utilizar o e-mail como método de login, em vez de depender exclusivamente do NISS, facilitando a autenticação no dia a dia.

A medida insere-se numa estratégia mais ampla de modernização dos sistemas da Segurança Social e já está em vigor para contas de empresas desde fevereiro. O objetivo principal é impedir que terceiros consigam aceder às contas mesmo que tenham conhecimento da palavra-passe, acrescentando uma camada extra de proteção.

A instituição alerta ainda para o aumento de tentativas de fraude, como esquemas de phishing. Reforça, por isso, que nunca solicita dados bancários, palavras-passe ou códigos de acesso através de SMS ou e-mails com links, e que qualquer alteração ou validação deve ser feita exclusivamente no portal oficial.