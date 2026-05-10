A Segurança Social vai tornar obrigatória a autenticação de dois fatores (2FA) no seu portal a partir de 12 de maio, para reforçar a segurança das contas dos utilizadores e reduzir o risco de fraude.
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A partir dessa data, quem aceder ao portal com o NISS e palavra-passe terá também de introduzir um código de verificação adicional, enviado por SMS ou e-mail. Para evitar dificuldades de acesso, os utilizadores são aconselhados a ativar o 2FA até 11 de maio e a confirmar previamente os seus contactos (telemóvel e e-mail) associados à conta.
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