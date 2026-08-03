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Dados divulgados no portal da Direção-Geral do Ensino Superior (GDES) indicam que, este ano, houve mais 164 alunos a candidatarem-se durante os primeiros 14 dias do concurso, em comparação com o ano passado.

Em 2025, o concurso de acesso à 1.ª fase durou 15 dias e registou 49.595 inscrições. Já este ano, as inscrições prolongam-se durante 18 dias, entre 20 de julho e 6 de agosto.

Após as falhas registadas no processo de correção dos exames nacionais, candidataram-se apenas 304 alunos no primeiro dia de candidaturas, um número muito abaixo dos 10.183 que o fizeram no ano anterior.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu as falhas nas correções e garantiu que nenhum estudante vai ser prejudicado. Esta tarde, na Assembleia da República, o governante voltou a assumir o compromisso de que nenhum aluno seja penalizado e garantiu que a prioridade do Governo foi identificar os problemas ocorridos na 1.ª fase e corrigi-los.

“A classificação digital dos exames nacionais é mais um passo na modernização do sistema educativo português. Este caminho não começou agora, tendo sido dados passos ao longo de anos por governos da AD e do Partido Socialista (PS), seguindo as melhores práticas internacionais”.

Fernando Alexandre reforçou que há, até ao momento, mais inscritos do que no mesmo período do ano passado.

“A generalização da digitalização e classificação eletrónica na primeira fase dos exames nacionais não correu da forma esperada e desejada. Gerou instabilidade no sistema educativo e ansiedade nos alunos e nas famílias, o que lamento e que foi motivo pelo qual já pedi desculpas publicamente", afirmou o governante.