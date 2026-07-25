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Quase 20 mil estudantes apresentaram candidatura ao ensino superior público nos primeiros cinco dias da primeira fase do concurso nacional de acesso, um valor significativamente inferior ao registado no mesmo período de 2025.

De acordo com dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), até sexta-feira tinham sido submetidas 19.986 candidaturas, menos 8.823 do que as 28.809 registadas nos primeiros cinco dias do concurso do ano passado. Só na sexta-feira deram entrada 5.795 candidaturas.

O arranque do processo ficou marcado pelos problemas registados na divulgação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário. Muitos alunos enfrentaram dificuldades para conhecer as suas notas devido a falhas no novo sistema de classificação digital, utilizado este ano pela primeira vez para corrigir cerca de 300 mil provas.

A primeira fase dos exames nacionais foi envolvida em várias polémicas, com classificações alteradas após erros no processo de correção e afixação de pautas com notas incorretas ou em suspenso. O ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu no início da semana a existência de falhas no sistema.

Estes problemas impediram também muitas escolas de emitirem atempadamente a Ficha ENES (Exames Nacionais do Ensino Secundário), documento indispensável para a candidatura ao ensino superior, uma vez que reúne a informação sobre a conclusão do ensino secundário, a classificação final e as provas de ingresso.

O impacto das dificuldades foi particularmente visível no primeiro dia do concurso. Tradicionalmente o mais concorrido, este ano tornou-se o dia com menos candidaturas registadas até agora: apenas 304 alunos conseguiram submeter o processo, quando, no primeiro dia da primeira fase de 2025, tinham sido registadas cerca de 10.200 candidaturas.

Para o próximo ano letivo, o concurso nacional disponibiliza 56.790 vagas nas universidades e institutos politécnicos públicos, mais 834 do que no ano passado. A primeira fase de candidaturas decorre até 6 de agosto.