Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em nota enviada às redações a PSP diz serem esperadas cerca de 35 mil pessoas e, por isso, levará a cabo uma operação que contará com várias valências policiais para garantir a segurança do evento, a gestão do trânsito e a rápida intervenção em caso de necessidade.

Entre as 20h00 de 17 de julho e as 04h00 de 19 de julho haverá condicionamentos de trânsito e estacionamento na zona de Algés.

No dia do evento, a partir das 16h00, prevêem-se constrangimentos em várias vias, incluindo a Avenida Brasília, Avenida Marginal, Praça D. Manuel I e acessos à CRIL. A partir das 21h30, a circulação será interrompida na via descendente da CRIL entre Miraflores e a Avenida Brasília. A PSP recomenda a utilização de transportes públicos ou percursos alternativos pela A5, N117/Belém e N6-3.

A polícia aconselha os participantes a chegarem com antecedência, evitarem transportar objetos de valor, manterem os pertences junto ao corpo e colaborarem com os procedimentos de segurança. Em caso de necessidade, devem contactar o 112 ou o 21 765 42 42.

À entrada do recinto serão realizadas revistas de segurança. Não será permitida a entrada com objetos como bebidas alcoólicas, armas, garrafas de vidro ou metal, pirotecnia, drogas, selfie sticks, equipamentos fotográficos profissionais, malas de grandes dimensões, chapéus-de-chuva, entre outros. São permitidos, entre outros, garrafas de plástico até 50 cl, protetor solar até 100 ml, álcool-gel até 50 ml, snacks individuais e powerbanks de pequenas dimensões.

Os objetos proibidos apreendidos nas revistas não serão devolvidos. Os participantes poderão utilizar o bengaleiro, junto às bilheteiras, para guardar objetos não autorizados, mediante o pagamento de 1 euro.