A PSP vai reforçar o policiamento durante o concerto "Ensaios da Anitta – Cosmos", que decorre a 18 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, com as portas a abrirem às 16h00 de um concerto que começa às 18h00.
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