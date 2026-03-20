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A paralisação ocorre após uma reunião com o Governo na segunda-feira ter terminado sem acordo. Rui Marroni, dirigente nacional do Sindicato de Enfermeiros Portugueses (SEP), prevê uma forte adesão, destacando que os serviços mais afetados serão o atendimento, o bloco operatório e os cuidados primários. Apesar disso, os serviços mínimos asseguram a resposta a situações urgentes e emergentes.

No centro do conflito está a contabilização de pontos de avaliação de desempenho, que determina a progressão dos enfermeiros nos escalões remuneratórios. O sindicato alerta também para a falta de recursos humanos e exige a contratação imediata de profissionais com dotações seguras em hospitais e centros de saúde, a contagem do tempo de serviço prestado com vínculo precário e a abertura de concursos para enfermeiros especialistas e gestores.

O SEP exige ainda a retirada da proposta de alteração do Pacote Laboral, alegando que esta retira direitos e impõe aos trabalhadores quase disponibilidade total para as necessidades das empresas, incluindo o setor empresarial do Estado.

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