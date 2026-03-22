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Segundo José Luís Carneiro, a reunião foi cancelada após a presidente venezuelana ter necessitado de se deslocar com urgência a La Guaira.

O líder socialista mantém, no entanto, encontros previstos durante a visita ao país, incluindo uma reunião com a comunidade em Los Teques e um encontro com o ministro dos Negócios venezuelano, Yván Gil, reagendado para este domingo, de acordo com a agência Lusa.

A audiência com Delcy Rodríguez não constava inicialmente do programa da deslocação a Caracas, tendo sido marcada no sábado pela própria e posteriormente adiada.

Durante a visita, José Luís Carneiro tem abordado junto das autoridades venezuelanas a situação dos detidos políticos luso-venezuelanos e a necessidade de garantir a segurança da comunidade portuguesa no país. O secretário-geral do PS pretende ainda promover a cooperação interparlamentar com vista a uma transição política pacífica e estável na Venezuela.

José Luís Carneiro chegou a Caracas na quinta-feira para uma visita de quatro dias, acompanhado pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelas Comunidades Portuguesas do partido, Paulo Pisco.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, deverá também deslocar-se à Venezuela entre 31 de março e 2 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e com a comunidade portuguesa.

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