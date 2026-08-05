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Um dos três detidos na sequência da operação que levou à apreensão de cinco toneladas de cocaína no Porto de Sines foi encontrado morto esta quarta-feira na cela da cadeia anexa à Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.

O homem, de nacionalidade estrangeira, fazia parte da tripulação do porta-contentores intercetado durante a operação "Skydrop", desencadeada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pelas autoridades, que procuram apurar o que aconteceu no interior da cela. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Na mesma operação foram igualmente detidos outros dois cidadãos estrangeiros, que se encontravam em situação irregular e escondidos no interior do navio.

Segundo a RTP, o tripulante agora encontrado morto era considerado um dos principais detidos da investigação e poderia fornecer informações relevantes sobre a alegada rede internacional de tráfico de droga associada ao carregamento apreendido.

A operação "Skydrop" permitiu retirar de circulação cinco toneladas de cocaína que seguiam ocultadas num porta-contentores, numa das maiores apreensões de droga realizadas este ano em Portugal. A investigação da Polícia Judiciária prossegue para identificar todos os envolvidos na organização criminosa e esclarecer as circunstâncias da morte do detido.

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