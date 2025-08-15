Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Estava desaparecido desde as 4h50 do dia 31 de julho, e, apesar dos esforços mobilizados nas redes sociais e do alerta da Polícia Municipal de Gaia, acabou por ser encontrado apenas 15 dias depois, já morto.
O corpo foi encontrado, a boiar na Praia de Valadares, em Vila Nova de Gaia, avançou o jornal local O Gaiense.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), pelas 23h36 foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) um alerta para a presença de um corpo masculino a boiar na zona de rebentação de uma praia.
De imediato, foram mobilizados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários de Valadares, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e da Polícia Judiciária.
À chegada ao local, verificou-se que o corpo já havia sido retirado da água pelos bombeiros. O óbito foi confirmado no local pelo médico da VMER, que procedeu ao respetivo auto de verificação.
Segundo a família, o funeral vai realizar-se no sábado, dia 16 de agosto, na Igreja de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia.
"Agradecemos todo o apoio e demonstração de fé que nos fizeram chegar ao longo destes 15 dias. Que este caso seja um exemplo para todos nós e que nos faça estar mais atentos aos que nos são mais próximos", escreveu a irmã nas redes sociais.
