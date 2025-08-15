Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estava desaparecido desde as 4h50 do dia 31 de julho, e, apesar dos esforços mobilizados nas redes sociais e do alerta da Polícia Municipal de Gaia, acabou por ser encontrado apenas 15 dias depois, já morto.

Sindicato dos Jogadores atento Refira-se que o Sindicato de Jogadores em Portugal tem acompanhado de perto esta questão da saúde mental dos futebolistas no nosso país, com inúmeras campanhas, lado a lado com a Ordem dos Psicólogos ou ainda a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, com quem lançou um guia prático sobre saúde mental, no qual os futebolistas podem consultar algumas das formas de perturbação mais frequentes. Neste guia prático, para cada um dos 11 problemas associados à profissão de futebolista e potencialmente causadores de perturbação mental, é apresentada uma evidência associada, sinais de manifestação e conselhos para reverter a situação. Saliente-se que a saúde mental é uma parte integrante da saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) define-a como “o estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, pode lidar com o stress habitual do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva e frutífera, e é capaz de contribuir para a comunidade em que se insere”. O Sindicato dos Jogadores e a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto lançaram o projeto de promoção e prevenção da saúde mental do jogador profissional de futebol, com o objetivo de quebrar o tabu, fazendo um diagnóstico objetivo e implementando um programa de assistência aos jogadores e jogadoras. A Ordem dos Psicólogos Portugueses, com quem o Sindicato celebrou um protocolo de colaboração inicialmente em 2019, participou, igualmente, no trabalho de revisão dos conteúdos deste guia.

O corpo foi encontrado, a boiar na Praia de Valadares, em Vila Nova de Gaia, avançou o jornal local O Gaiense.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), pelas 23h36 foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) um alerta para a presença de um corpo masculino a boiar na zona de rebentação de uma praia.

De imediato, foram mobilizados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários de Valadares, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e da Polícia Judiciária.

À chegada ao local, verificou-se que o corpo já havia sido retirado da água pelos bombeiros. O óbito foi confirmado no local pelo médico da VMER, que procedeu ao respetivo auto de verificação.

Segundo a família, o funeral vai realizar-se no sábado, dia 16 de agosto, na Igreja de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia.

"Agradecemos todo o apoio e demonstração de fé que nos fizeram chegar ao longo destes 15 dias. Que este caso seja um exemplo para todos nós e que nos faça estar mais atentos aos que nos são mais próximos", escreveu a irmã nas redes sociais.