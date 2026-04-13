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Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a AMN indica que o alerta foi dado cerca das 16h30 de sexta-feira por um popular que se encontrava nas proximidades. No local estiveram elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e os Bombeiros Voluntários de Cacilhas.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde de Sesimbra. Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para uma unidade hospitalar pelos bombeiros. A família está a receber apoio do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

A ocorrência ficou a cargo do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa.

O jovem encontrava-se desaparecido desde a tarde do dia 1, altura em que, segundo a AMN, estava com amigos a jogar futebol na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, tendo entrado no mar e desaparecido.

As buscas, realizadas por terra e mar durante quatro dias, não tinham até então permitido localizar o jovem.