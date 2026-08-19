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O navio encontrava-se atracado na Lisnave – Estaleiros Navais da Mitrena, no concelho de Setúbal, quando ocorreu o desaparecimento.

O corpo foi detetado durante as operações de busca pelos elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas (GMF-OPS) da Polícia Marítima. As operações foram coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Setúbal.

O Delegado de Saúde e o Ministério Público foram contactados para realizar as respetivas diligências no local.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima e o INEM foram também ativados para prestar apoio aos familiares da vítima.

Nas operações de busca, realizadas no estuário do Sado, participaram tripulantes da Estação Salva-vidas de Sesimbra e elementos do GMF-OPS da Polícia Marítima. Nas margens, estiveram envolvidos elementos dos Bombeiros Voluntários de Setúbal e, por via aérea, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

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