O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, citado pela Lusa, revelou que os mergulhadores dos bombeiros localizaram a vítima já sem vida cerca das 16:45, na sequência de um alerta para um pré-afogamento.

O alerta foi dado às 13h56, tendo sido de imediato ativada uma operação de busca e resgate na barragem de Idanha-a-Nova, também conhecida como Barragem Marechal Carmona, situada no distrito de Castelo Branco.

No local estiveram envolvidos 17 operacionais, apoiados por nove veículos e uma embarcação de socorro. Participaram na ocorrência elementos dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, Bombeiros de Castelo Branco e Bombeiros de Cernache do Bonjardim, bem como uma patrulha da Guarda Nacional Republicana.