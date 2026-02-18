Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os Bombeiros de Soure confirmaram ao 24notícias que se tratava dos dois idosos desaparecidos há mais de uma semana. De acordo com a mesma fonte ainda estão a decorrer buscas no Porto Godinho, junto da Quinta do Seminário, em Soure.

Uma câmara de videovigilância registou, pelas 01h40 de 11 de fevereiro, um automóvel a circular na estrada entre Coimbra e Verride, com características idênticas às do carro do casal desaparecido há cerca de uma semana. A imagem, captada ainda de madrugada, não permitiu identificar a matrícula devido à escuridão, mas ajudou a Guarda Nacional Republicana a delimitar a área das buscas. O local para onde a via conduzia — um arrozal então completamente inundado — e a ausência de sinal de telemóvel desde essa hora agravaram os receios das autoridades quanto ao desfecho do caso.

As buscas localizar o casal de idosos desaparecido tinham sido retomadas esta terça-feira com reforço de meios e recurso a drones.

Venâncio e Fátima, de 68 e 65 anos, saíram da sua casa, na aldeia de Verride, no concelho de Montemor-o-Velho, para ir ao médico em Coimbra na manhã do dia 10, terça-feira. Os amigos avisaram-nos que não seria boa ideia, a região foi uma das mais afetadas pelas intempéries das últimas semanas e havia muitas estradas interditadas.

