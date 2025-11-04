Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação teve como objetivo verificar o cumprimento das exigências legais em estabelecimentos de restauração e bebidas, postos de combustível, farmácias, locais de compra e venda de metais preciosos e obras de arte, grandes eventos musicais e estaleiros de obras, setores considerados de maior risco de vitimização criminal.

No total, a PSP realizou 141 ações de fiscalização em todo o território nacional, das quais 77 em estabelecimentos de restauração e bebidas, sete em entidades de segurança privada, duas em postos de abastecimento de combustível, sete em estabelecimentos de compra e venda de metais preciosos e cinco em farmácias.

Desta atividade resultaram duas medidas cautelares de encerramento provisório de estabelecimentos de restauração e bebidas, cinco detenções — uma em cumprimento de mandado judicial e quatro por tráfico de estupefacientes — e 49 autos de contraordenação.

Entre as infrações detetadas, destacam-se três por inexistência de serviço de vigilância ou incumprimento do número mínimo de seguranças privados, cinco por irregularidades relacionadas com o uso de uniforme e cartão de identificação, 13 por falhas nos sistemas de videovigilância (CCTV), uma por ausência de responsável de segurança devidamente certificado e 27 por outros ilícitos de natureza operacional.

A operação envolveu mais de duas centenas de agentes da PSP, integrando todos os comandos territoriais e o Departamento de Segurança Privada da Direção Nacional. Em alguns comandos, participaram igualmente equipas de Investigação Criminal, Intervenção e Fiscalização Policial, Prevenção e Reação Imediata e o Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço.

A PSP sublinha que tem vindo a realizar ações de sensibilização e esclarecimento junto de proprietários e associações representativas dos setores fiscalizados, reforçando o papel preventivo e regulador da instituição. Atualmente, o setor da segurança privada em Portugal é composto por 86 empresas licenciadas, detentoras de 140 alvarás, que empregam cerca de 40 mil profissionais responsáveis pela proteção de pessoas e bens em domínio privado.