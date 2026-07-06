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Na petição pública, os encarregados de educação sublinham que a própria tutela já reconheceu as dificuldades informáticas no processo de classificação das provas e que poderá estar em causa o calendário inicialmente previsto. Para os pais, a tomada de posição do Ministério da Educação, Ciência e Inovação confirma que “o sistema implementado não estava preparado, não foi devidamente testado e falhou em aspetos essenciais da avaliação externa”.

Os pais consideram que é impossível garantir que todas as provas foram digitalizadas e classificadas de forma correta, o que cria um "risco real de injustiças irreversívies".

Garantem ainda que as falhas técnicas vão trazer “consequências graves” para os estudantes e as famílias. Falam num impacto emocional e psicológico e em perdas financeiras causadas por eventuais alterações nas férias familiares.

Mais de 1.500 pessoas já tinham assinado a petição até às 14h15 desta segunda-feira.