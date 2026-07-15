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Criada em 2007 para simplificar o cumprimento das obrigações legais das empresas, a IES substituiu o envio de informação a diferentes entidades, permitindo que todos os dados sejam submetidos eletronicamente através do Portal das Finanças.

O que é a IES?

A Informação Empresarial Simplificada (IES) agrega num único processo o depósito das contas anuais e diversas declarações que anteriormente tinham de ser entregues separadamente à Autoridade Tributária, ao Instituto Nacional de Estatística (INE), ao Banco de Portugal e às conservatórias do registo comercial.

Desta forma, as empresas deixam de repetir o envio da mesma informação a várias entidades, tornando o processo mais simples e eficiente.

Quem está obrigado a entregar?

A entrega da IES é obrigatória para todas as entidades sujeitas à prestação de contas, incluindo:

Sociedades comerciais

Empresas públicas

Sociedades civis sob forma comercial

Sociedades Anónimas Europeias

Estabelecimentos Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRL)

Sucursais ou representações permanentes em Portugal de sociedades com sede no estrangeiro

Por outro lado, estão dispensados desta obrigação, entre outros:

Associações

Fundações

Cooperativas

Sociedades civis

Agrupamentos complementares de empresas

Comerciantes em nome individual sem contabilidade organizada

Como é feita a entrega?

A declaração é submetida exclusivamente por via eletrónica no Portal das Finanças pelo contabilista certificado da empresa ou da pessoa singular com contabilidade organizada.

Após o preenchimento e validação da declaração, basta proceder à sua submissão. No final, é gerada automaticamente uma referência Multibanco para pagamento do registo da prestação de contas, quando aplicável.

Qual o prazo em 2026?

A IES relativa ao exercício de 2025 deve ser entregue até 15 de julho de 2026, quando o período de tributação coincide com o ano civil.

Nos casos em que o exercício económico não coincide com o ano civil, a declaração deve ser entregue até ao 15.º dia do sétimo mês seguinte ao encerramento das contas, segundo a InvoiceXpress.

Quanto custa entregar a IES?

A submissão da declaração implica o pagamento de 80 euros, valor correspondente ao registo da prestação de contas. Após a entrega, o pagamento deve ser efetuado no prazo de cinco dias úteis, utilizando a referência Multibanco disponibilizada pelo Portal das Finanças.

Quais são as coimas por atraso?

O incumprimento da obrigação de entrega da IES pode resultar em coimas entre 100 e 750 euros, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação fiscal, comercial e estatística.

Por isso, as empresas e restantes entidades obrigadas devem garantir que a declaração é submetida dentro do prazo legal para evitar penalizações.

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