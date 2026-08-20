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O empresário brasileiro João Victor Batista Pinheiro, de 45 anos, morreu na terça-feira, dia 18, durante um procedimento estético numa clínica no bairro de Aldeota, em Fortaleza, no Brasil, avança o portal Globo. As causas da morte ainda não foram oficialmente determinadas.

João Victor Batista era natural de Fortaleza, casado e pai de dois filhos. Era proprietário da Casa de Fogos São João, empresa familiar que há mais de 20 anos comercializa produtos e realiza montagens de efeitos pirotécnicos para eventos. Ao longo da carreira, trabalhou com artistas como Mari Fernandez, Wesley Safadão, Xand Avião e Taty Girl, além de ter celebrado contratos para espetáculos de autarquias locais e grandes eventos no estado.

Na tarde de terça-feira, o empresário dirigiu-se à clínica Espaço Michele França, no bairro de Aldeota, para realizar um lifting. A clínica pertence à cirurgiã-dentista Michele França.

Segundo um documento da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), uma médica informou que João Victor tinha histórico de hipertensão e foi submetido a anestesia para a realização do procedimento. Durante o procedimento, começou a espumar pela boca e foram realizadas sete ciclos de manobras de reanimação, mas o empresário não sobreviveu. O velório realizou-se na noite de quarta-feira, em Fortaleza.

O lifting consiste no reposicionamento dos tecidos profundos e dos músculos da face para corrigir a flacidez e reduzir sinais de envelhecimento. No caso de João Victor, o procedimento seria realizado na zona lateral da cabeça entre os olhos, as orelhas e a testa. Ainda não está esclarecido se a reação do organismo esteve relacionada com o lifting, com a anestesia ou com outro fator.

A defesa da clínica afirmou, em comunicado, que está a acompanhar as investigações e a colaborar com as autoridades. Os advogados consideram que algumas das informações divulgadas não correspondem ao que é conhecido pela defesa e que qualquer conclusão nesta fase seria precipitada.

A família, representada pelo advogado Alysson Castro, afirmou que o empresário era cliente da clínica há dois anos e já tinha realizado outros procedimentos estéticos no local. Segundo a família, João Victor era saudável e praticava exercício físico.

O advogado afirmou ainda que, de acordo com relatos recolhidos na clínica, o espaço não dispunha de um desfibrilhador, equipamento utilizado no tratamento de paragens cardiorrespiratórias. A família afirmar que vai acompanhar o inquérito para apurar uma eventual omissão ou dolo por parte da equipa da clínica e, caso essas hipóteses sejam confirmadas, poderá avançar com pedidos de condenação criminal e reparação civil.

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