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O empreiteiro que realizou obras na propriedade do ministro da Administração Interna, Luís Neves, também efetuou trabalhos na residência de Álvaro Pires, diretor dos Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da Polícia Judiciária (PJ). A informação é avançada esta sexta-feira por uma investigação Nascer do Sol/TVI/CNN Portugal e surge numa altura em que o Ministério da Justiça ordenou uma auditoria e uma avaliação interna à PJ.

Segundo as informações divulgadas, a empresa Construbarcelos, detida por João dos Santos Carvalho, realizou obras na casa de Álvaro Pires, responsável pela gestão financeira e patrimonial da Polícia Judiciária. Vizinhos terão confirmado a presença de viaturas da empresa na residência do dirigente, situada na Charneca da Caparica.

O nome da Construbarcelos já tinha sido associado às obras realizadas na propriedade de Luís Neves, atual ministro da Administração Interna e antigo diretor nacional da PJ, dando origem a um crescente escrutínio sobre as ligações entre o empreiteiro e elementos da direção da polícia judiciária.

Álvaro Pires já tinha sido referido no âmbito da investigação relacionada com um atrelado apreendido durante a operação antidroga Pacoba.

De acordo com as notícias publicadas, foi o diretor financeiro da PJ quem sugeriu que o atrelado fosse guardado nas instalações da Construbarcelos, depois de a Marinha ter solicitado a sua remoção de um parque no Seixal por questões de segurança. Essa versão terá sido confirmada pelo próprio empreiteiro e por Luís Neves.

Os novos desenvolvimentos surgem depois de o Ministério da Justiça ter determinado uma avaliação interna e uma auditoria à Polícia Judiciária para apurar as notícias relacionadas com o funcionamento da instituição durante o período em que Luís Neves exerceu funções como diretor nacional.

Na quinta-feira, o ministro da Administração Interna afirmou estar "absolutamente tranquilo" e manifestou disponibilidade para colaborar com qualquer averiguação que venha a ser realizada.

Entretanto, o Presidente da República, António José Seguro, defendeu que tanto a auditoria como as investigações em curso devem produzir resultados "o mais rapidamente possível".

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