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De acordo com a Manpower, áreas como o Retalho, a Indústria, a Logística, a Hotelaria e a Restauração destacam-se entre as que apresentam maiores necessidades de recrutamento sazonal.

Segundo dados citados pela empresa, o terceiro trimestre de 2025 concentrou 35% das dormidas registadas em Portugal ao longo do ano, refletindo o pico da atividade turística e a consequente necessidade de reforço operacional em diferentes áreas da economia.

A Manpower refere ainda que Portugal se encontra entre os países com níveis mais elevados de escassez de talento, com uma taxa de 82%, de acordo com o Global Talent Shortage Survey 2026 do ManpowerGroup. Neste contexto, o recrutamento sazonal assume uma importância crescente, tanto para responder às necessidades imediatas das empresas como para facilitar a integração de candidatos no mercado de trabalho.

Para aumentar as hipóteses de conseguir emprego durante os meses de verão, a empresa recomenda que os candidatos apresentem as suas candidaturas com antecedência. Segundo a Manpower, as empresas começam a preparar o reforço das equipas entre oito e doze semanas antes dos períodos de maior atividade, o que permite aos candidatos aceder a mais opções de horários, condições de trabalho e funções.

A aposta nos setores com maior procura é outra das estratégias apontadas. A Hotelaria e Restauração, o Retalho, a Indústria, bem como a Logística e os Transportes, registam necessidades significativas de contratação durante esta época, impulsionadas pelo aumento do turismo e pelas férias dos trabalhadores.

A empresa destaca igualmente a importância das competências cooperativas. Características como empatia, comunicação, resiliência, gestão de stress, espírito de equipa, coordenação e rigor são apontadas como fatores valorizados pelas organizações, sobretudo em funções que envolvem contacto direto com clientes ou trabalho em equipa.

A disponibilidade e a atitude positiva constituem também elementos diferenciadores no processo de recrutamento. A flexibilidade de horários, a vontade de aprender, o compromisso, a fiabilidade, a assiduidade e a capacidade de adaptação são competências consideradas relevantes, especialmente em períodos de maior intensidade de trabalho.

Por fim, a Manpower sublinha que um emprego sazonal pode representar mais do que uma oportunidade temporária. Além de permitir a aquisição de experiência profissional, o desenvolvimento de competências práticas e o reforço da rede de contactos, estas oportunidades podem, em alguns casos, evoluir para contratos permanentes, sobretudo em setores com necessidades contínuas de talento.

Num cenário de procura crescente por trabalhadores, a empresa considera que o verão continua a abrir portas a quem procura uma primeira experiência profissional, um novo desafio ou uma reorientação de carreira, podendo representar o início de um percurso profissional mais estável e duradouro.

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