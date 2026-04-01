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Mojtaba Khamenei foi escolhido pela Assembleia de Peritos do Irão a 8 de março, na sequência da morte do seu pai, Ali Khamenei, durante os ataques norte-americanos e israelitas de 28 de fevereiro. Desde então, o líder iraniano ainda não se mostrou publicamente, gerando especulação no exterior.

“Por que não estaria vivo? Toda esta confusão não tem razão de ser”, disse Tafreshi à Lusa, frisando que o mais importante é garantir paz e segurança. O diplomata acrescentou que o Irão tem condições para proteger a sua soberania e lembrou a história de 3.000 anos de resiliência do país face a agressões externas.

Questionado sobre aliados como China, Rússia e os rebeldes Huthis do Iémen, o embaixador garantiu que estas potências estão a atuar através de mecanismos internacionais, como os BRICS, para reduzir riscos de conflito.

Sobre os ataques norte-americanos e israelitas, Tafreshi sublinhou que Washington e Telavive devem reconhecer que houve um erro de cálculo e cessar as hostilidades. Referindo-se ao Estreito de Ormuz, local estratégico para o trânsito de petróleo mundial, afirmou que a passagem deixou de ser segura e apelou à intervenção da comunidade internacional.

O diplomata reiterou ainda que o Irão procura sempre “estar do lado certo da História” e defendeu a importância de transparência e confiança, mencionando o papel do secretário-geral da ONU, António Guterres, na resolução de crises.

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