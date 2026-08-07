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O embaixador de Israel em Portugal apelou ao cancelamento do concerto de Kanye West, marcado para esta sexta-feira no Estádio Algarve, alegando que o artista promoveu o antissemitismo e glorificou Adolf Hitler. O espetáculo mantém-se, para já, agendado.

Num vídeo divulgado nas redes sociais da Embaixada de Israel, Oren Rozenblat afirmou que Portugal não deve dar palco a um artista que, nos últimos anos, fez declarações antissemitas, racistas e de apologia ao nazismo.

"Isto não é provocação. Isto é discurso de ódio. Foi por isso que muitos países, tais como a Austrália, revogaram o seu visto; no Reino Unido, foi impedido de entrar no país; em França, Polónia, Suíça e Eslováquia os concertos foram cancelados. Muitos compreenderam que existe uma linha vermelha, uma sociedade democrática não deve oferecer um palco a quem glorifica Hitler. Promove o nazismo e difunde o antissemitismo. E, no entanto, amanhã [hoje] atuará em Portugal, no Estádio do Algarve, um estádio que pertence aos municípios de Faro e Loulé e, por isso, aos seus cidadãos", disse.

O diplomata revelou ter pedido ao presidente da Câmara de Faro que promovesse o cancelamento do concerto e apelou também ao público para não assistir ao espetáculo.

Kanye West, atualmente conhecido como Ye, tem estado envolvido em várias polémicas devido a declarações em defesa de Adolf Hitler e do nazismo, bem como por comentários considerados antissemitas e racistas.

Nos últimos anos, lançou a música "Heil Hitler", entretanto removida de várias plataformas digitais, e comercializou camisolas com suásticas. Estas posições levaram vários países a cancelar concertos ou a restringir a entrada do artista.

O espetáculo desta sexta-feira assinala o regresso de Kanye West a Portugal, 15 anos após a última atuação no país. Até ao momento, não foi anunciada qualquer decisão das autoridades portuguesas sobre o pedido de cancelamento.

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