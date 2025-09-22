Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à CNN Portugal, o embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblat, disse que o reconhecimento do Estado palestiniano por Portugal ocorre num momento delicado. Segundo o embaixador, um dos líderes do Hamas comentou que a decisão portuguesa representa um prémio pelo ataque, referindo-se “especialmente a Portugal”.

“Os terroristas estão felizes com a ação de Portugal, acho que significa muito. Israel e Portugal são parceiros, somos países amigos. Estamos numa situação muito difícil e queremos ajuda”, afirmou Oren Rozenblat, sublinhando que o pedido não é por ajuda militar, mas sim solidariedade.

“Não queremos ações do governo português contra Israel”, acrescentou.

O embaixador prometeu que o governo israelita tomará decisões sobre as relações bilaterais no futuro próximo, mencionando que durante a celebração do novo ano judaico serão lembrados os 48 reféns ainda retidos na Faixa de Gaza, entre os quais Dror Or, que possui passaporte português.

“O que é importante saber é que a escolha desta guerra não foi de Israel. Não iniciámos esta guerra, o Hamas iniciou esta guerra quando atacou aldeias pacíficas em Israel”, salientou.

Reino Unido alerta Israel contra retaliações após reconhecimento da Palestina
Portugal, juntamente com Reino Unido, Canadá e Austrália, reconheceu formalmente o Estado da Palestina no domingo, no contexto de crescente pressão internacional por uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, marcado por décadas de impasse. Israel rejeitou a medida, considerando-a “uma enorme recompensa ao terrorismo”, enquanto o Hamas qualificou o reconhecimento como “uma vitória” para os direitos dos palestinianos.

A decisão portuguesa foi saudada por países como Arábia Saudita e Catar e ocorreu na véspera da Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e Implementação da Solução de Dois Estados, copresidida por França e Arábia Saudita, que decorre hoje em Nova Iorque no âmbito da 80.ª Assembleia-Geral da ONU.

Até ao momento, cerca de 150 países já reconheceram o Estado palestiniano.

