Durante a conversa, Tucker Carlson destacou que a área mencionada na Bíblia, “do wadi do Egito ao grande rio Eufrates”, incluiria praticamente todo o Médio Oriente moderno, abrangendo Israel, Jordânia, Síria, Líbano e partes da Arábia Saudita e do Iraque. Mike Huckabee respondeu que não chegaria a tanto, mas que seria “uma grande porção de terra”, reiterando que “Israel é uma terra que Deus deu, através de Abraão, a um povo que Ele escolheu”.

A entrevista ocorreu após Tucker Carlson alegar ter sofrido um tratamento “bizarro” no aeroporto Ben Gurion, acusações que tanto autoridades israelitas como norte-americanas desmentiram, afirmando que se tratou de controlos de segurança rotineiros.

O The Guardian lembra que Mike Huckabee representa uma posição conservadora pró-Israel tradicional, enquanto Tucker Carlson, que tem questionado o apoio dos EUA a Israel, deslocou-se da posição central para a ala mais radical do movimento Make America Great Again.

O ex-primeiro-ministro israelita Naftali Bennett criticou Carlson, chamando-o de “falso especialista”, e a Autoridade de Aeroportos de Israel confirmou que Carlson e a sua comitiva não foram detidos nem interrogados.