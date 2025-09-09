A embaixada dos Estados Unidos em Doha emitiu esta terça-feira uma ordem de shelter-in-place (abrigo no local) para o seu pessoal diplomático, na sequência do ataque israelita à capital do Qatar.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a missão diplomática afirmou ter recebido “relatos de disparos de mísseis” na cidade, confirmando assim a primeira reação oficial de Washington ao incidente.
Além das medidas de segurança para os funcionários, a embaixada aconselhou também os cidadãos norte-americanos residentes no Qatar a permanecerem em casa até novas indicações.
O alerta surge horas depois de a aviação israelita ter confirmado uma ofensiva contra líderes do Hamas em Doha, numa operação que o governo do Qatar já classificou como uma “violação flagrante do direito internacional”.
Comentários