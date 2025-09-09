Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a missão diplomática afirmou ter recebido “relatos de disparos de mísseis” na cidade, confirmando assim a primeira reação oficial de Washington ao incidente.

Além das medidas de segurança para os funcionários, a embaixada aconselhou também os cidadãos norte-americanos residentes no Qatar a permanecerem em casa até novas indicações.

O alerta surge horas depois de a aviação israelita ter confirmado uma ofensiva contra líderes do Hamas em Doha, numa operação que o governo do Qatar já classificou como uma “violação flagrante do direito internacional”.