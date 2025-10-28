Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A embaixada está a pedir a todos os expatriados do Bangladesh que permaneçam calmos, contidos e pacíficos o tempo todo", pode ler-se numa publicação nas redes sociais.

"As autoridades apropriadas estão a ser contactadas pela embaixada sobre este assunto", é ainda explicado.

De recordar que a frase "Isto não é o Bangladesh" já tinha aparecido em vídeos nas redes sociais, durante a campanha para as autárquicas, numa música que envolvia jovens apoiantes do Chega.

Também Rita Matias usou a frase no início de outubro. "Hoje contei com um reforço de peso na campanha para dizermos que Mem Martins não é o Bangladesh".

Mais recentemente, também o vice-presidente do partido, Pedro dos Santos Frazão, partilhou o cartaz nas redes sociais.

"No dia 18 de Janeiro vamos abanar este País. Sem medo. Isto não é o Bangladesh! Portugal é uma Nação livre, soberana e orgulhosa da sua História. Chega de governos e presidentes que tratam os portugueses como parvos é nos metem sempre em segundo lugar! Chega de humilhação nacional", escreveu.

Os cartazes para as presidenciais têm também frases que visam a comunidade cigana, como por exemplo "Os ciganos têm de cumprir a lei". Algumas associações anunciaram entretanto que vão apresentar queixa no Ministério Público.

