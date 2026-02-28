Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Face à escalada do conflito entre Israel e o Irão e ao encerramento do espaço aéreo israelita, a Embaixada de Portugal em Israel anunciou, através de uma publicação no Facebook, a criação de um contato de emergência consular destinado exclusivamente a situações críticas e emergências relacionadas com o atual contexto.

A linha, acessível através do número + 972 54 5451172, não deve ser utilizada para assuntos quotidianos, como informações sobre cartões de cidadão, passaportes, vistos ou registo civil. A embaixada apela ao cumprimento rigoroso destas instruções, de forma a manter a linha livre para “verdadeiras emergências”.

Os cidadãos portugueses em Israel são aconselhados a permanecer atentos às comunicações oficiais da embaixada e a recorrer ao contacto apenas em casos urgentes diretamente ligados à situação de segurança.

Logo no início da manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da rede social X, diz estar a acompanhar o desenvolvimento da situação e em contato permanente com a rede diplomática.

