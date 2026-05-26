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O gabinete do ministro Luís Neves afirmou que o primeiro pedido de demissão ocorreu antes de ser conhecida a escolha do major-general Paulo Viegas Nunes para o conselho de administração da SIRESP, S.A., e que, nessa altura, António Pombeiro teria invocado motivos distintos dos atuais.

No entanto, os emails a que a agência Lusa teve acesso revelam que, já no pedido de 28 de abril, o secretário-geral adjunto fazia referências diretas a Viegas Nunes e a alegadas irregularidades na gestão da SIRESP. No contacto enviado ao MAI, Pombeiro solicitava a exoneração e alertava para uma estratégia que, no seu entender, visava aproximar a gestão da rede SIRESP da esfera das Forças Armadas.

Na mensagem dirigida à chefe de gabinete do ministro, Joana Araújo, e à adjunta Valentina Marcelino, António Pombeiro sustentava que, durante o período em que presidiu à SIRESP, Viegas Nunes defendeu “uma tentativa de concentração da gestão da rede SIRESP na esfera militar”. Para o responsável, essa orientação poderia conduzir a “um modelo de decisão de natureza corporativa”, criando dependência da área da Defesa na gestão das comunicações críticas do MAI, “sem criação de valor operacional relevante”.

No mesmo email, o secretário-geral adjunto salientava que a solução preconizada permitiria comunicações apenas a “um conjunto muito reduzido de grupos de conversação da rede”, evidenciando, no seu entender, um caráter limitado e não estruturante. Pombeiro recordava ainda que a saída de Viegas Nunes da SIRESP, em março de 2024, esteve relacionada com o regresso à efetividade de funções no Exército, necessário para efeitos de promoção a major-general.

Após essa saída, segundo o relato do então secretário-geral adjunto, o ex-diretor técnico Carlos Leitão, envolvido em vários projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tentou dar continuidade à aproximação da SIRESP à esfera do Exército. Uma orientação que, acrescenta, viria a ser corrigida pela tutela, ao determinar que os sistemas centrais da rede deveriam permanecer sob infraestruturas do MAI.

António Pombeiro acabaria por apresentar um novo pedido de demissão a 22 de maio, desta vez aceite, numa decisão que reacendeu a controvérsia em torno da gestão e da tutela política da SIRESP.

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