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Na mensagem falsa, os destinatários são informados de que foi detetado um suposto pedido de alteração na sua declaração de IRS e é-lhes pedido que confirmem ou anulem essa alteração através de um link. Em outras versões do esquema, as mensagens referem ainda recálculos automáticos de IRS, verificação de dados pessoais no Portal das Finanças ou faturas eletrónicas.

A AT esclarece que estas mensagens não são legítimas e têm como objetivo levar os contribuintes a clicar em links maliciosos ou a realizar pagamentos indevidos. A autoridade sublinha que, em nenhum caso, se deve aceder a esses links ou fornecer dados pessoais.

O alerta surge durante o período de entrega do IRS relativo aos rendimentos de 2025, que decorre entre 1 de abril e 30 de junho, uma altura em que este tipo de fraude tende a aumentar.

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