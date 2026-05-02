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Em comunicado, a PSP revelou que entre 25 de abril e 1 de maio efetuou 594 detenções em todo o Território Nacional, destacando principalmente as 292 por crimes rodoviários. Segundo a força policial, ainda houve a "elaboração de de 3501 autos de contraordenação no âmbito de 287 ações de prevenção e fiscalização rodoviária, tendo sido fiscalizados 10293 condutores e controladas por radar 32667 viaturas.

Quanto à sinistralidade rodoviária, "no mesmo período temporal foram registados 830 acidentes, dos quais resultaram 329 feridos (60 feridos graves e 269 feridos ligeiros). Durante este período temporal não foi registada qualquer vítima mortal na área de responsabilidade da PSP.

Para além destas, houve "dez detenções por violência doméstica, tendo sido registadas 398 ocorrências relacionadas com este grave ilícito criminal. Foram detidos 48 suspeitos por furtos, roubos e burlas e 50 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 8570 doses individuais de droga".

"No âmbito da posse ou tráfico de armas proibidas, foram apreendidas 9 armas de fogo, 24 armas brancas, 13 outras armas e 901 munições, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 12 detenções efetuadas por posse de arma proibida", revela o comunicado.

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