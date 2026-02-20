Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em resposta à decisão tomada por uma maioria de 6-3 juízes e que não afecta tarifas específicas sobre certos países ou produtos, Trump anunciou a imposição de uma nova tarifa global de 10% usando outra lei, a Section 122 da Trade Act de 1974, que permite ao presidente aplicar taxas sobre importações por até 150 dias antes de necessitar de aprovação do Congresso. Segundo estimativas, estas novas tarifas substituiriam cerca de 56% das receitas geradas pelas tarifas anteriores.

Durante a conferência, Trump criticou duramente os juízes que votaram contra a sua política, incluindo Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, nomeados por si, chamando-os de “políticos” e afirmando que a decisão foi “uma vergonha”. Apesar da derrota parcial, reiterou que não pretende abandonar a política tarifária e continuará a explorar métodos alternativos para aplicar tarifas, mantendo as tarifas previamente impostas “em plena força”.

Trump também comentou que os reembolsos das tarifas anteriores terão de ser discutidos judicialmente, prevendo anos de litígio, e defendeu-se afirmando que as tarifas ajudam a economia americana e podem ser usados como ferramenta de política externa.