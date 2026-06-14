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Em comunicado, a Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR explicou esta ação especial de fiscalização rodoviária foi "direcionada para um dos principais fatores de risco da sinistralidade rodoviária que é a condução sob influência do álcool, em virtude das Festas dos Santos Populares da Cidade de Lisboa 2026".

Assim, durante as quatro horas de fiscalização foram "controlados 2989 condutores, tendo sido detetados 264 excessos de álcool no sangue, dos quais 66 condutores foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, constituindo crime de condução em estado de embriaguez".

Da operação resultaram ainda 78 detenções, das quais: "66 por condução em estado de embriaguez, sete por falta de habilitação legal para conduzir, cinco por outros ilícitos criminais e foram ainda elaborados 236 autos de notícia por contraordenações rodoviárias".

Entre as ocorrências registadas, a GNR também destacou a interceção de um cidadão estrangeiro, de 36 anos de idade, sobre "o qual pendia um Mandado de Detenção Europeu para cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo o mesmo sido imediatamente detido e vindo a ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa".

A operação decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), Autoestrada n.º 1 (A1) – Alverca, Autoestrada n.º 2 (A2) – Seixal, Autoestrada n.º 5 (A5) – Oeiras, Autoestrada n.º 8 (A8) – Loures e Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) – Almada.

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