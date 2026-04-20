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O Presidente da República realiza a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, escolhendo Espanha como destino — ao contrário do seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, que iniciou funções com uma deslocação ao Vaticano.

Também em contraste com o anterior chefe de Estado, António José Seguro fez-se acompanhar pela mulher, Margarida Maldonado Freitas.

Durante a visita, o Presidente encontrou-se com um grupo de jovens portugueses que estudam e trabalham em Espanha, numa sessão que contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Na ocasião, justificou a escolha do país vizinho como primeiro destino oficial: “Escolher Espanha não é uma decisão ao acaso. É uma escolha que corresponde a esse significado e, simultaneamente, permite consolidar as relações bilaterais entre Portugal e Espanha, nomeadamente ao nível de uma ampla relação comercial. Embora, aqui para nós, eu gostasse muito, e o senhor ministro também, que as empresas portuguesas tivessem uma maior penetração na economia espanhola. Vamos estimular isso: é uma das preocupações da nossa presença aqui e dos encontros ao mais alto nível.”

Dirigindo-se aos jovens portugueses em Madrid, deixou ainda um apelo: “Não desistam de Portugal. Nós precisamos muito, muito do vosso talento, da vossa energia, do vosso trabalho, dos vossos sonhos e da vossa generosidade.”