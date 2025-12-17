Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Como tem sido hábito há alguns anos, estas peças de artesanato saíram da Terra Santa e chegaram a Lisboa: estão expostas para venda perto da Basílica dos Mártires, no Chiado.

A entrada é algo escondida, faz-se pelo n.º 10 da Rua Anchieta, na esquina com a Bertrand, mas desvenda toda um panóplia de figuras. Há presépios de várias formas, santos, anjos e outras peças de simbolismo religioso, em diversos materiais.

Novamente, é Nicolas Ghobar, um palestiniano cristão de Belém, que coordena as vendas. Guia turístico na Terra Santa, tem agora o seu trabalho em suspenso e esta é uma forma de ajudar as 37 famílias que produzem estas peças.

Este ano, a venda conta também com peças produzidas pela Ordem das Pequenas Irmãs de Jesus, em terracota, e por jovens com problemas de saúde, revela ao 24notícias.

Para que estas peças cheguem a mais gente, têm sido divulgadas nas redes sociais, através das páginas "Estrela de Belém - Artesanato da Terra Santa" no Instagram, Facebook e TikTok.

A venda destes produtos mantém-se em Lisboa até dia 6 de janeiro, de portas abertas todos os dias da semana, entre as 09h00 e as 19h00.

