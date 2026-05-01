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A central sindical reforça que continua a exigir a retirada do pacote laboral atualmente em discussão, argumentando que, após nove meses de negociações, não houve avanços relevantes. Pelo contrário, considera que todo o processo foi uma “encenação” e uma “autêntica telenovela”, sem نتائج concretos para os trabalhadores.

Tiago Oliveira sublinhou que persistem as mesmas razões que levaram à última greve geral, realizada em dezembro, nomeadamente as dificuldades económicas sentidas pelos trabalhadores e a falta de alterações significativas às propostas do Governo na área laboral.

A CGTP afirma que pretende manter a pressão e intensificar a contestação, apelando à mobilização dos trabalhadores para esta paralisação nacional. O objetivo é não só travar o pacote laboral, que considera prejudicial, mas também forçar a abertura de um novo ciclo de negociações que aborde medidas concretas para melhorar salários, condições de trabalho e qualidade de vida.

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