A mudança procura reduzir um dos maiores riscos em situações de avaria ou acidente: a necessidade de o condutor circular a pé numa via pública para colocar o triângulo, o que pode ser particularmente perigoso numa autoestrada, via rápida ou numa zona de visibilidade reduzida.

Mas, para quem circula com matrícula portuguesa em Espanha, em regime de circulação internacional, os triângulos continuam a ser aceites como forma de cumprimento legal, de acordo com o enquadramento aplicável à sinalização de emergência.

Ainda assim, a transição espanhola para os V16 conectados torna-se particularmente relevante para condutores portugueses que viajam, trabalham ou vivem em zonas fronteiriças. Recordando assim que para os portugueses em caso de ocorrência em Espanha, o procedimento mais seguro e “esperado” passa a ser o dispositivo luminoso conectado.

Este dispositivo também pode ajudar na localização do veículo, pois, quando conectado, este transmite automaticamente a localização do veículo imobilizado para o ecossistema rodoviário espanhol, reforçando a disseminação de alertas por canais de mobilidade conectada.

O 24notícias recorda que em território nacional mantém-se a obrigação do triângulo como sinal de pré-sinalização, mas, este dispositivo pode complementar a segurança e conforto dos automobilistas.

